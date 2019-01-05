Avrupa'ya Yasa Dışı Göçmen Girişi Azaldı, Türkiye-Yunanistan Kara Sınırından Geçişler Arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ve sahil güvenlik ajansı Frontex'in derlediği kesin olmayan verilere göre, Avrupa'ya yasa dışı şekilde giriş yapan göçmenlerin sayısı son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Batı Akdeniz rotasıyla İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı yüzde 80 oranında azalırken, Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırından geçişlerde artış kaydedildi.

Frontex'in dün açıkladığı verilere göre 2018'de Avrupa sınırlarından yasa dışı geçişlerin toplam sayısı 150 bin olarak hesaplandı. Bu sayı, bir önceki yıla göre dörtte bir oranında, göç krizinin zirve yaptığı 2015'e göre ise yüzde 92'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Frontex'in açıklamasında "Bu düşüş, İtalya'ya giden Orta Akdeniz rotasını kullanan göçmen sayısının büyük oranda azalmasından kaynaklanıyor" denildi.

2018'de bu rotayı kullanan göçmen sayısı önceki yıla göre yüzde 80 oranında azaldı ve 23 bine indi. Orta Akdeniz hattını kullanan göçmen sayısı 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Buna karşın, Batı Akdeniz hattını kullanarak İspanya kıyılarına ulaşan göçmen sayısı iki katına çıktı ve 57 bin seviyesine yükseldi.

Batı Akdeniz'in, Frontex'in veri toplamaya başlamasından bu yana ilk kez Avrupa'ya girişler açısından en işlek göç yolu haline geldiği açıklandı.

Kara yoluyla Yunanistan'a geçişlerde Türkiye ilk sırada

Doğu Akdeniz rotasında ise yasa dışı sınır geçişleri üçte bir civarında artarak 56 bine ulaştı. Frontex, bu artışta ana etken olarak, Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırını aşan göçmen sayısının çoğalmasını gösterdi. Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırından yasa dışı yollarla geçiş yapanlar arasında ilk sırada Türk vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Ege Denizi'nden geçişlerin 2017 rakamlarına yakın seviyede kaldığı belirtildi.

Kıbrıs'a yasa dışı yollarla giriş yapanların sayısı ise iki katına çıktı.

Doğu Akdeniz'de deniz yolunu kullanan göçmenlerin çoğunlukla Afganistan, Suriye ve Irak vatandaşları olduğu belirtildi.

Frontex geçen yıl ilk kez göçmenlerin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili de veri toplamaya başladı. Bu verilere göre, üçüncü ülkelerden yasa dışı şekilde giriş yapan tüm göçmenlerin yüzde 18'i kadınlardan oluşuyor. Bu göçmenlerin 5'te 1'i 18 yaş altında olduğunu deklare ederken bunların 4000 kadarı refakatsiz çocuklardı.



49 göçmen günlerdir denizde bekletiliyor

İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışan göçmen sayısındaki düşüşte, Libya'dan yola çıkan göçmenlerin azalmasının da etkili olduğu anlaşılıyor. Frontex verilerine göre Libya'dan yola çıkan göçmen sayısı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 azaldı.

İtalya'nın mevcut sağ-popülist hükümeti ve bir önceki merkez-sol hükümeti, Libya'dan kalkan göçmen botlarının engellenmesi ve denize açılmış olan botların da Libya sahil muhafızları tarafından durdurulması için Libya ile anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu anlaşmalar, Libya'daki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Halen iktidarda olan 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti geçen Haziran'da iktidara gelmesinden bu yana, göçmenleri denizde kurtaran yardım gemilerine liman açmayı reddediyor. Halen iki yardım gemisindeki 49 göçmen günlerdir güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

Sea Watch gemisindeki 32 göçmen 15 gündür, Sea Eye gemisindeki 17 göçmen de yaklaşık 1 haftadır denizde bekletiliyor.