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Avrupa'ya peynir ihracatı arttı

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Covid-19 salgını sonrası dönemde ihracatlarını yüzde 20 oranında artırdıklarını söyledi.

Avrupa'ya peynir ihracatı arttı
19.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:36

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Covid-19 salgını sonrası dönemde ihracatlarını yüzde 20 oranında artırdıklarını söyledi.

Süt ve peynir sektöründeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Güvenilir Ürün Platformu tarafından online olarak düzenlenen "Muratbey ile Peynir Sohbetleri" söyleşisinde, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın sorularını yanıtladı.

Necmi Erol, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye'de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Bugün Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. Covid-19 salgınında Avrupa'ya yönelik ihracatlarında yüzde 20'lik bir artış olduğunu ifade eden Necmi Erol, Muratbey'in ihracat ağını sürekli genişlettiklerini belirtti. Necmi Erol, "Tüm dünyada insanlar evde kaldığı zaman haliyle kolay hazırlanabilen, atıştırmalık ürünlere talepleri artıyor. İnovatif ürünlerimizin çekici gücüyle ihracat ağımızı büyüterek yeni pazarlara giriş yaptık. İhracatın ciromuz içindeki payı yüzde 5'ten yüzde 21'e yükseldi. 5 yıllık stratejik planımızda bu oranı inovatif ürünlerimizle yüzde 40'a çıkarmak var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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