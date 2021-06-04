Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası
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Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası

Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na Kayseri Şekerspor damgasını vurdu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na Kayseri Şekerspor damgasını vurdu.

27 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Kayseri'den 2 sporcu katılırken, Kayseri Şekersporlu Salih Yusuf Yazıcı 68 kg'da ülkemizi başarı ile temsil etti. 2 yıl üst üste U15 Türkiye Şampiyonu olan Salih Yusuf Yazıcı, bu ilk Avrupa Şampiyonası tecrübesinde ülkemize Bronz madalya ile dönerek, göğsümüzü kabarttı. 5 yıldır Kayseri Şekerspor bünyesinde başarıdan başarıya koşan Salih Yusuf Yazıcı, aldığı bu büyük ödül ile hem Kayseri Şekerspor'u hem de ülkemizi gururla ile temsil etmiş oldu.

Şampiyonadan döner dönmez Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret eden Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Güreş Şube Sorumlusu İnanç Kızılyazı, Antrenör İlker Genel, Kulüp Müdürü Mustafa Karahançer ve Salih Yusuf Yazıcı, mutluluklarını Başkan Akay ile paylaştılar.

Yaşadığı mutluluğu Başkan Akay'a sarılarak kutlayan başarılı sporcu Salih Yusuf Yazıcı, Kayseri Şekerspor ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, yeni şampiyonalarda yeni madalyalar kazanmak için çok daha fazla çalışacağını söyledi.

Başkan Akay ise yakalanan bu başarının, Kayseri Şekerspor Güreş Takımındaki disiplin ve gayretli çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, "Ata sporumuz olan güreşin gelişimi ve özellikle genç sporcuların Türk güreşine kazandırılması noktasında Kayseri Şeker olarak önemle ve gayretle çalışıyoruz. Takımımızdaki sporcularımız da, hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil noktasında önemli dereceler elde ederek, göğsümüzü kabartmaktadırlar. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzumuzu güçlendiriyor. İnşallah bu başarıların devam etmesi için onların gayretleri yanında, biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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