Avrupa'ya kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı
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Avrupa'ya kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı

Avrupa'ya kaçmaya çalışan 21 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girip Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girip Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru gelen S.L. idaresindeki minibüs Süleymanpaşa girişinde durduruldu.

Minibüste yapılan kontrollerde Fas, Ürdün, Irak ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilirken, aracın sürücüsü S.L. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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