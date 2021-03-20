Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
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Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

20.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:34

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı Yurt dışına kaçmak üzere 2 tırın dorsesine gizlice binen 8 düzensiz göçmen, Çerkezköy tır parkında görevlilerin ve bekçilerin dikkati sonucunda yakalandı.

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

TEKİRDAĞ - Yurt dışına kaçmak üzere 2 tırın dorsesine gizlice binen 8 düzensiz göçmen, Çerkezköy tır parkında görevlilerin ve bekçilerin dikkati sonucunda yakalandı. Brandayı yırtarak, dorseye giren Filistinli göçmenler forklift yardımıyla dorseden çıkarıldılar.

Yurtdışına kaçma hayaliyle ayrı ayrı 2 tırın dorsesine kaçak binen Suriyeli ve Filistinli sığınmacılar, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgilere göre 4 Suriyeli ve 4 Filistinli düzensiz göçmen, Fransa'ya gitmek üzere yola çıkacak olan 2 tırın dorsesine gizlice binerek Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada gece boyunca kalan mülteciler, Tır Parkı görevlilerinin dikkati ile fark edildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dorsede sabahlamışlar

Tır dorsesinin üstündeki brandaya delik açarak içeri girdikleri belirlenen 1'i kadın 4 Filistinli göçmen, forklift yardımıyla çıkarıldı. Mülteciler polis karakoluna götürülürken, diğer 4 Suriyeli göçmen ise Gümrük Müdürlüğü'nde bekleyen tırın dorsesinden çıkarıldı. Mültecilerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı
Avrupa'ya kaçmak için dorsede sabahlayan göçmenler forkliftle böyle çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ

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