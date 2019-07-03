"Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum.
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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