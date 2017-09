Avrupa'ya Göç Eden Ezidiler, Midyat'a Dönüyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin) - MARDİN'in Midyat İlçesi'nde yaşarken, 1980'li yıllardaki terör ve şiddet olayları nedeniyle çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Ezidiler, memleketlerine dönüyor.



Avrupa'dan dönerek Midyat merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu ve Yenice köylerine yerleşen 13 Ezidi aile, bakımsızlıktan harabeye dönen evlerini onarmaya çalışıyor. Almanya'dan Yenice Köyü'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eskiden burada sıkıntı vardı. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Biraz altyapı konusunda sıkıntılarımız var, onlar giderilirse herkes köye geri dönecek" dedi.



Oyuklu Köyü'ne geri dönüş yapan Celal Delen de Avrupa'da her gece rüyasında köyünü gördüğünü belirterek şunları anlattı:



"Terör olayları yüzünden 1986 yılında Almanya'ya göç ettik. Gece gündüz köyümüz rüyama girdi. Şimdi geri dönüş yaptık. Köyümüzü tekrar canlandırmak için evimizin tamirini yaptık. Şu anda 5 aile, biz yeni ev yapmışız. Hatta bizim Ezidiler'in hepsi geri dönüş yapmayı düşünüyor. Yalnız bizim en büyük sorunumuz yoldur. Biran bir an önce bu yol meselesi bitse biz de çok memnun oluruz. Kışın yağmur geldiği zaman, kimse bizim hayvanlarımıza yem getirmiyor. Hatta bize taksi de gelmiyor, ulaşım kapanıyor. Biz devletimizden rica ediyoruz, bir an önce köyün yolu çakıl veya herhangi bir asfalt ne gerekiyorsa yapılsa çok memnun oluruz."



Almanya'dan Yenice Köyü'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ ise, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:



"Şimdi eskiden burada biraz sıkıntılar vardı. 35 yıl oldu Avrupa'ya göç ettik. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Yenice Köyü'ne dönüş yaptık, Avrupa'dan geliyoruz. Biraz yolumuzda sıkıntı var, o yolumuz yapılırsa çocuklar, herkes köye geri dönecek."