Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeliler sınır bölgelerinde toplandı

28.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:47

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını mültecilerin geçişine açması sonrası Suriyeliler, sınır bölgelerinde toplandı.



İdlib'de gece saatlerinde Rus savaş uçaklarından destek alan Esad rejimin düzenlediği hain saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Saldırının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını açmasıyla Suriyeliler, sınıra doğru hareket etti. Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin Avrupa sınırına ilerlemeye başladı. Suriyelilerin sınırda toplanması üzerine bölgede yeni yoğun göç dalgası olabileceği öngörülüyor. - İDLİB

Kaynak: İHA