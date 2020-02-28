Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyor
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Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyor

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyorBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

28.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:52
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyor

'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyor

'in ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Dikili Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir-Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüsnü EVREN/AYVALIK(), (DHA)

Kaynak: DHA


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: Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, sınıra doğru yürümeye devam ediyor
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