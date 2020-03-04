Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı- EDİRNE
Göçmenlerden detaylar Gaz atılması Yaralıların taşınması EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
04.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:40
Göçmenlerden detaylar
Gaz atılması
Yaralıların taşınması
EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Kaynak: AA