Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı- EDİRNE
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Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı- EDİRNE

Göçmenlerden detaylar Gaz atılması Yaralıların taşınması EDİRNE - Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

04.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:40
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı- EDİRNE

Göçmenlerden detaylar

Gaz atılması

Yaralıların taşınması

EDİRNE - 'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı- EDİRNE
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