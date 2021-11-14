Avrupa'ya gitme hayali kuran Belarus sınırındaki Iraklı Kürt annelerin bekleyişi sürüyor (1)

Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan Iraklı Kürt anneler, çocuklarına daha iyi bir gelecek verme umuduyla Belarus- Polonya sınırındaki ormanlık alanda soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdürüyor.

Bir haftadır Belarus sınırındaki ormanlık alanda bekleyen ve ateş yakarak ısınmaya çalışan anneler ve aileler, AA muhabirine, Avrupa'ya geçme umuduyla ülkelerini terk etme nedenlerini anlattı.

Kendisinin de doktor olduğunu ve kan kanseri çocuğunu tedavi ettirmek için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Iraklı Kürt anne, ailesine yardım eli uzatılması için tüm dünyaya seslendiğini söyledi.

Iraklı Kürt anne, "Sadece hasta çocuğumu kurtarın, kendim doktorum. Çocuğumu kurtarmak için tüm paramı harcadım; her şeyimi bıraktım. Daha önce bir çocuğum ölmüştü. Kürdistan bölgesinde ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan daha fazlasını yapamayacaklarını söylediler. 5 defa kemoterapi aldık ve Kerkük'te büyük bir ameliyat yaptırdık." diye konuştu.

"Çocukların geleceği için geldim"

Belarus sınırındaki ormanlık alanda ailesinden 7 kişiyle birlikte Avrupa'ya geçme hayaliyle bekleyen 60 yaşındaki bir başka Iraklı Kürt anne ise, "4 çocuk, 7 kişiyiz. Hiçbir şey yok. Ne ekmek var ne su. 5 gündür buradayız. 2 gece de ormanın başka bir alanında kaldık. Çok soğuk. Birazcık ateş yaktık ama ısınamıyoruz." dedi.

Iraklı Kürt anne, ülkelerden, kendilerine ve oradaki bütün insanlara yardım edilmesini istediklerini aktararak, "Ülkemi terk etmemin nedeni yaşam koşullarının çok zor olmasıydı. Çatışmalar vardı. Çocukların geleceği için buradayım. Evlatlarımın, torunlarımın karışıklık içinde büyümesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Soğuktan ölürsem, beni buraya gömün ama dönmeyeceğim"

Irak'ın Germiyan bölgesinden gelen erkek göçmen ise beş gündür soğuk havada ormanlık alanda beklediklerini söyledi.

Kürt göçmen, "Montum ateşten yandı. Ateş yakarken ellerim de yandı. Çocukların istikbali için yola çıktım. Şartlar çok kötü. Bir haftadır burada soğukta bekliyorum. Soğuktan ölürsem, beni buraya gömün ama dönmeyeceğim." dedi.

Halepçe'den gelen Cemal Said Hasan da, "Buraya gelişimizin, gençlerin gelmesinin nedeni, işsizlik ve adaletsizlik. Buradaki şartlar çok kötü. Hava soğuk. Ekmek yok, su yok. Yanımızda çocuklar ve hasta kadınlar var." diye konuştu.

İki ayağı da kesilmiş olan Taman isimli 7 yaşındaki engelli çocuk da Belarus sınırındaki ormanlık alanda bekleyenlerden.

Protezini yanında taşıyan Taman, "Bunu tamir edeceğim ve koşup oynayacağım. Koşup oynamak için gitmek istiyorum." dedi.