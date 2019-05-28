Avrupa'ya girmek isteyen kaçak göçmenler arabanın torpido gözünde yakalandı

Fas üzerinde İspanya'nın Afrika kıtasındaki özerk bölgesi Melilla'ya ulaşarak Avrupa'ya geçmeye çalışan dört göçmen, onları taşıyan arabaların gizli bölümlerinde yakalandı.

İspanyol sınır muhafızları, 3 aracın gizli bölümlerinde saklanan kaçak göçmenlerin fotoğrafını yayınladı. Kontrol edilen ilk aracın torpido gözünde genç bir göçmenin bulunması güvenlik güçleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Euronews.com'da Görüntüle