Avrupa'ya giden tıra operasyon: 102 kilo eroin ele geçirildi

06.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:02

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İran'dan elde ettikleri uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek isteyen zehir tacirlerine darbe vurdu. Otoyolda tıra düzenlenen operasyonda 102 kilo eroin ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul Beylikdüzü ilçesinde yaşayan E.N. ve S.N. isimli şüpheli şahısların, İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullanmış oldukları tırın özel olarak hazırlattıkları gizli bölmelerinde Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştıracakları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirledi ve söz konusu aracı takibe aldı.



Gizli bölme 'Vadi' ve 'Avcı'dan kaçamadı



Uzun bir süre aracı fiziki olarak takibe alan jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeyken şüpheli araca operasyon düzenledi.



Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri "Vadi" ve "Avcı"nın da katılımıyla söz konusu tırı didik didik aradı. Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede, 199 adet paketlenmiş halde toplam 102 kilo eroin ele geçirildi.



Özel müşterilere hazırlanmış uyuşturucu



Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucular üzerindeki inceleme ve olay ile ilgili yaptıkları kapsamlı soruşturmada; çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığını belirledi.



Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlıların yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA