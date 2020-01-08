Avrupa'ya düzensiz göç son 6 yılın en düşük seviyesinde

08.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:44

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl giriş yapan düzensiz göçmen sayısının, son 6 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), düzensiz göçe ilişkin yıllık raporunu açıkladı.

Raporda, düşüşteki ana neden olarak ise merkez ve Batı Akdeniz rotalarına ulaşan insan sayısında azalma olması gösterildi.

2019 yılında AB'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 2015'e göre yüzde 92 oranında azaldığı aktarılan raporda, rakamın son 6 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve yaklaşık 139 bin civarında seyrettiği kaydedildi.

Raporda, geçen yıl en fazla Afganistan uyrukluların üye ülkelere giriş yaptığı ortaya koyulurken, kadın göçmen sayısında da artış olduğu belirtildi.

Kaynak: AA