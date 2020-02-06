Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki personele "etkili iletişim" eğitimi verildi

06.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:20

Edirne'de, Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında görev yapan personele etkili iletişim teknikleri öğretildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala, Uzunköprü ve Dereköy gümrük kapılarında görev yapan tüm personele yönelik "Etkili İletişim Teknikleri ve Çevre Bilinci Eğitimi" başlatıldı.

Yılda yaklaşık 13 milyon kişinin giriş çıkış yaptığı sınır kapılarında çalışanların iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ziyaretçilerin de kendilerini daha mutlu ve değerli hissetmeleri hedefleniyor.

Eğitimin, 50 kişilik gruplar halinde 1000 personele verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA