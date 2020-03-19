Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu (2) SINIR KAPILARINDA GEÇİŞLER GECE YARISINDAN İTİBAREN DURDURULDUİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve...

SINIR KAPILARINDA GEÇİŞLER GECE YARISINDAN İTİBAREN DURDURULDU

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANDIDuyurunun ardından Bulgaristan'da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapıylırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTIBulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.BULGARİSTAN'A GİDEMEDİ

Bulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum." diye konuştu.

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, -

Kaynak: DHA