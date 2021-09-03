Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı?

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin rakibi de belli olmuş oldu. Türkiye Hollanda ile 3. lük maçına çıkacak. Peki, Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı? İşte detaylar...