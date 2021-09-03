Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı?
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Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı?

Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı?
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2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin rakibi de belli olmuş oldu. Türkiye Hollanda ile 3. lük maçına çıkacak. Peki, Avrupa Voleybol turnuvası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası finale kim çıktı? İşte detaylar...

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. lük maçı kimle kim arasında olacak? 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçı kimle kim arasında oynanacak?

2021 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇ SONUÇLARI

Bugün 2 yarı final maçı oynandı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Türkiye 1 - 3 Sırbistan

Hollanda 1 - 3 İtalya

Bu sonuçlara göre Türkiye 3. lük maçını Hollanda ile oynayacak.

Üçüncülük maçı ve tarihi:

Türkiye - Hollanda (4 Eylül Cumartesi saat 18:00) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Final maçı ve tarihi: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sırbistan - İtalya (4 Eylül Cumartesi saat 21:00)

2021 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Türkiye'yi 3-1 yenen Sırbistan ve Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya finale çıkan takımlar oldu. Final maçı yarın oynanacak.

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