Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya
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Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya şampiyon oldu.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya şampiyon oldu.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan ile İtalya, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyanlar rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İtalya turnuva tarihinde 2007 ve 2009 yıllarında sonra üçüncü kez şampiyonluk sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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