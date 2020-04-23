Avrupa Voleybol müsabakaları iptal edildi Avrupa Voleybol Konfederasyonu, CEV Şampiyonlar Ligi Finali dahil 2020'de oynanacak tüm müsabakaların iptal edildiğini açıkladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, CEV Şampiyonlar Ligi Finali dahil 2020'de oynanacak tüm müsabakaların iptal edildiğini açıkladı.

Korona virüsü nedeniyle askıya alınan voleybol müsabakaları, bugün alınan karar ile iptal edildi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.

CEV tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Avrupa Kupaları'nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Süper Finallerin iptal edildiği ve kupalarda şampiyonun belirlenmeyeceği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA