Avrupa Voleybol Konfederasyonu, MHGK Başkanı Aziz Yener'i jüri başkanı olarak görevlendirdi
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, MHGK Başkanı Aziz Yener'i jüri başkanı olarak görevlendirdi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, MHGK Başkanı Aziz Yener'i jüri başkanı olarak görevlendirdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda jüri başkanı olarak görevlendirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda jüri başkanı olarak görevlendirildi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Aziz Yener, 10-18 Temmuz'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda hakem jürisi başkanı olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, MHGK Başkanı Aziz Yener'i jüri başkanı olarak görevlendirdi - Haberler Spor
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