Avrupa Voleybol Konfederasyonu, koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında CEV, tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.
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Kaynak: AA