Avrupa, virüsle mücadele kredisi konusunda anlaşmaya vardı Euro bölgesi bakanları koronavirüs ile mücadele için kurtarma fonundan GSYH'nin yüzde 2'si kredi kullanılmasında uzlaştı.

Euro bölgesi bakanları koronavirüs ile mücadele için kurtarma fonundan GSYH'nin yüzde 2'si kredi kullanılmasında uzlaştı. Kaynak: Dunya.com