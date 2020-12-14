Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti

14.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:13
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti

Uluslararası akreditasyona sahip Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, üyesi olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'nin (EAEVE) 33. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Uluslararası akreditasyona sahip Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, üyesi olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'nin (EAEVE) 33. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, ADÜ Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cavit Kum, Dekan Yrd. Doç. Dr. Göksel Erbaş, EAEVE 8. Bölge Temsilcisi Prof. Dr. Ergün Ö. Göksoy ve Fakültemiz Uluslararası Akreditasyon Komisyon Başkanı Prof. Dr. Selim Sekkin ile Prof. Dr. Levent Karagenç katılım sağladı.

Küresel salgın nedeniyle e-toplantı şeklinde çevrimiçi olarak Nantes-Fransa (Nantes-Atlantik National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, Fransa) merkezli yapılan genel kurul, Avrupa ve Dünya'dan 40'ın üzerinde ülkeden 289 temsilcinin katılımı ile gerçekleşti.

ADÜ Veteriner Fakültesine 2021 yılında yapılacak EAEVE Komisyonu ziyaret programının bir yıl içinde planlanmasının öngörüldüğü Genel Kurul toplantısında; EAEVE'nin 2020 yılı faaliyet raporları, akreditasyon ile ilgili kriterler, kurul üye seçimleri, 2021 yılı ziyaret programı ve bütçe taslak görüşmeleri yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TİKA'dan Kosovalı veteriner hekimlere online eğitim desteği
TİKA'dan Kosovalı veteriner hekimlere online eğitim desteği
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Atlı jandarma birliklerinin eğitim ve görev alanları kısa filmle anlatıldı
Atlı jandarma birliklerinin eğitim ve görev alanları kısa filmle anlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Kylian Mbappe Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:32:50. #1.15#
title