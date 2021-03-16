Avrupa veri öncesi yüksek açıldı
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Avrupa veri öncesi yüksek açıldı

16.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:20
Avrupa veri öncesi yüksek açıldı

Avrupa genelindeki önde gelen borsalarda endeksler, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya verilerinin açıklanması öncesinde, yeni güne artıda başladı.

Avrupa genelindeki önde gelen borsalarda endeksler, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya verilerinin açıklanması öncesinde, yeni güne artıda başladı.

Borsalarda yatırımcılar ayrıca, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, iki ülkenin gelecekteki olası işbirliklerine ilişkin görüşmelerini de yakından izledi.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki endeksler de, Japonya'da sanayi üretiminin Ocak ayında yüzde 4.3 arttığına ilişkin verinin açıklanmasının ardından yükseldi. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, dijital para konusundaki çalışmaları dikkatle yürüteceklerini söyledi.Açılışta, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.50, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.47 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.24 yükseldi. Dolar karşısında euro yüzde 0.07 düşerek 1.19204 dolara, sterlin de yüzde 0.50 düşerek 1,38298 dolara geriledi.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.52 artışla kapandı. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.72 artarken, Avustralya'da S&P/ ASX işlem seansını yüzde 0.80 yükseldi. Çin'de Şangay Kompozit yüzde 0.55 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.70 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.38 yükseldi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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