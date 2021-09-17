Avrupa Venom Ağı'nın uluslararası kongresine Türk akademisyen başkanlık yaptı - Haberler
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Avrupa Venom Ağı'nın uluslararası kongresine Türk akademisyen başkanlık yaptı

AA / Deniz Açık - Haberler | Teknoloji
Avrupa Venom Ağı'nın uluslararası kongresine Türk akademisyen başkanlık yaptı

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) tarafından desteklenen Avrupa Venom Ağı Aksiyonu'nun çevrim içi gerçekleştirilen ilk uluslararası kongresinin başkanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan yaptı.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) tarafından desteklenen Avrupa Venom Ağı Aksiyonu'nun çevrim içi gerçekleştirilen ilk uluslararası kongresinin başkanlığını Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan yaptı.

Çevrim içi olarak 14-16 Eylül'de gerçekleştirilen kongrede, 39 ülkeden 300 araştırmacı "Zehirlerin ve Zehirli Organizmaların Çeşitliliği", "Zehir Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar", "Zehirlerle Uygulamalar ve Biyomedikal Etkileri" alanlarında çalışmalarını paylaştı.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) tarafından desteklenen Avrupa Venom Ağı Aksiyonu'nun Türkiye'den Yönetim Komitesi Üyesi olan ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan, kongrenin başkanlığını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Figen Çalışkan, yaptığı açıklamada, Avrupa Venom Ağı Aksiyonu'nun farklı paydaşlar arasında sinerjik etkileşimleri arttırarak Avrupa düzeyinde venom (zehir) araştırmalarını teşvik etmek için ekim 2020'de başlatıldığını ve 4 yıl süreceğini bildirdi.

Ağın üyelerinin bu çok disiplinli alanda bilimsel bağlantılarını geliştirmek için aktif olarak işbirliği yapacaklarını belirten Çalışkan, zehir araştırmalarında bilgi alışverişini ve en iyi uygulamaların birleştirilmesini destekleyeceklerini kaydetti.

Çalışkan, aksiyonun genç araştırmacılara da disiplinler arası eğitim fırsatları sunacağını vurguladı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avrupa Venom Ağı'nın uluslararası kongresine Türk akademisyen başkanlık yaptı - Haberler
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