Avrupa ve Türkiye'de futbol ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A son durum ne?

Avrupa'da futbol ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Spor Toto Süper Lig ve Bundesliga'da son durum nedir? Federasyonlar hangi kararları aldı? Son gelişmeler neler?