Avrupa ve Türkiye'de futbol ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A son durum ne?
30.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:05
Avrupa'da futbol ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Spor Toto Süper Lig ve Bundesliga'da son durum nedir? Federasyonlar hangi kararları aldı? Son gelişmeler neler?
Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın en çok takip edilen ulusal futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Avrupa ligleri mart ayından bu yana askıya alındı.
İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de sezonun tamamlanmasına sayılı haftalar kalırken, ülke hükümetleri futbol federasyonlarıyla görüşerek maçların seyircisiz oynanması için çalışmalar yürütüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com