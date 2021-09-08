Avrupa ve Rusya'nın limonu Adana'dan

Avrupa ve Rusya'nın limonu Adana'dan Adana'da mayer cinsi limon hasadı başladı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Önümüzdeki günlerde limon hasadı daha hızlı olacak" Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limon Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya...

Avrupa ve Rusya'nın limonu Adana'dan

Adana'da mayer cinsi limon hasadı başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Önümüzdeki günlerde limon hasadı daha hızlı olacak"

ADANA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limon Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limondan 330 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesinden ve nemin çok olmamasından dolayı mayer cinsi limonda boy oluşmadı. Şuan hasadını yaptığımız bahçede ise fidan olarak limonlar var. Bunlarda boy var. Şuanda kesimler devam ediyor. Fidan cinsi limonlarda fiyat iyi" diye konuştu.

Adana limonunun Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç edildiğini kaydeden Doğan, "Tek makas kesildiğinde fiyat 2 lira 50 kuruştan, büyük bahçelerde ise fiyatlar 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasından değişmekte. Önümüzdeki günlerde limon hasadı daha hızlı olacak. Limonlar Avrupa ve Rusya'ya gönderilmekte" dedi.

150 dönümlük bahçesinde limon hasat eden Hıdır Tekin, "Fiyatlar tüketici açısından iyi ama üretici açısından kurtarmıyor. Şuanda 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında. Bence 3-4 lira olmalı. Masraflar çok. Verim ise çok iyi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici