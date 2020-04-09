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Koronavirüs, Avrupa, Asya, Ekonomi

Avrupa ve Orta Asya'da resesyon beklentisi

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle 2020 yılında Avrupa ve Orta Asya'da bölgesel büyümenin resesyona girerek yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında daralacağı öngörülüyor.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:06
Avrupa ve Orta Asya'da resesyon beklentisi

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle 2020 yılında Avrupa ve Orta Asya'da bölgesel büyümenin resesyona girerek yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında daralacağı öngörülüyor.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırlanan İlkbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporu'nun sonuçları açıklandı. Rapora göre, sağlık sistemlerine yapılacak yatırımlara öncelik veren ve özellikle en kırılgan gruplar olmak üzere insanlar için güvenlik ağları sağlayan kararlı politika önlemleri bölgede COVID-19 (Koronavirüs) pandemisinin etkilerini azaltmada kritik önem taşıyor.

Ayrıca, bölge ülkeleri geçici işletme kredileri, vergi indirimleri veya vergi ödemelerindeki ertelemeler yoluyla özel sektörü destekleyerek ekonomik faaliyetin sürdürülmesine yardımcı olabilirler. Etkilenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, hedefli kamu sübvansiyonlarından önemli ölçüde yararlanabilirler.

2020 yılında resesyon beklentisi

Pandemi sonucunda ortaya çıkabilecek büyüme sonuçlarının hangi aralıklarda olabileceğini göstermek için simülasyon uygulamaları hazırlanan raporda, senaryolar koronavirüs pandemisinin etkisiyle bölgesel büyümenin 2020 yılında resesyona girerek yüzde eksi 4,4 ile yüzde eksi 2,8 arasında daralacağını gösteriyor. Sonrasında ise politika önlemlerinin uygulamaya konulması, küresel emtia fiyatlarının kademeli olarak toparlanması ve ticaretin güçlenmesi ile birlikte 2021 yılında yükselişe geçeceği bekleniyor.

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Cyril Muller konu ile ilgili olarak şunları belirtti: "Bu olağan dışı derecede zorlu zamanlarda, politika yapıcıların kararlı davranmaları zorunludur. Bu amaçla, sağlık sistemlerinin ve güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, özel sektörün desteklenmesi, finansal istikrarın ve güvenin korunması için hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Bunların her biri insan hayatı için kritik önem taşıyor."

Raporda görüşleri bulunan Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt "Sosyal mesafe ve gerekli olmayan işletmelerin ve okulların kapatılması pandeminin kontrol altına alınması ve hayatların kurtarılması için gerekli önlemlerdir. Aynı zamanda, uygulanacak politikaların bu önlemlerin ekonomik maliyetlerini düşürmeyi ve pandemi sona erdikten sonra uzun bir toparlanma süreci yerine hızlı bir toparlanma sağlaması hedeflemesi gerekiyor."

Destekleyici önlemler krizin etkilerini hafifletmede kritik öneme sahip

Rapora göre, kırılgan kişilere ve ailelere yardımcı olmaya yönelik nakit transferleri ve işletmelere sağlanacak geçici işletme kredileri ve vergi indirimleri gibi destekleyici önlemler krizin etkilerini hafifletmede ve işlerin korunmasında kritik önem taşıyacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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