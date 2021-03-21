Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi

21.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:56
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda, Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda, Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "Kendinizde olan cevheri, ışığı başarılarınızla ortaya koydunuz. Milyonlarca kardeşimize bu konuda örnek oluyorsunuz" dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından program düzenlendi. Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın hazır bulundu. Avrupa'da ve dünyada çok sayıda madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran, down ve otizmli 'özel' sporcular da, aileleri ve antrenörleriyle beraber düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Programda kendilerini tanıtarak, yakaladıkları başarıları aktaran sporcular, duygu ve düşüncelerini ifade etti. Judo branşında Dünya Şampiyonluğu bulunan Talha Ahmet Erdem ise gitar çalarak 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Organizasyona katılan sporculara ve ailelerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından hediye verildi. Programın sonunda 'özel' günün anısına pasta kesilirken, 'özel' sporcular çalınan gitar eşliğinde eğlendi.

"Buradaki genç kardeşlerim engellerin nasıl yıkıldığının en büyük örneği sizlersiniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İnanıyoruz ki her insan ayrı bir değer, ayrı bir kıymetli. Bazıları doğuştan verilen özelliklerinden dolayı daha özel. AK Parti öncesi dönemde engellilerin eve kapatıldığı, ailelerin evlatlarının engelinden ötürü büyük bir utanç ve üzüntü duyduğu günler yaşadık. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın bu kardeşlerimize çok büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Görüyoruz ki özel kardeşlerimiz farklı spor branşlarında çok büyük başarılar elde ediyor. Buradaki genç kardeşlerim engellerin nasıl yıkıldığının en büyük örneği sizlersiniz. Kendinizde olan cevheri, ışığı başarılarınızla ortaya koydunuz. Milyonlarca kardeşimize bu konuda örnek oluyorsunuz" dedi.

"Son yıllarda o çocuklar kapıların ardından çıktılar ve Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da bayrağımızı dalgalandırmaya başladılar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "15-20 yıl önce bu çocuklar kapılarda zincirlenmiş görülürdü. Evlere kapatılan çocukları, okulların kabul etmedikleri çocukları, spor salonlarına alınmayan çocukları görürdünüz. Ama son yıllarda o çocuklar kapıların ardından çıktılar ve Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da bayrağımızı dalgalandırmaya başladılar. Biz hiçbir dönem engelimizi ortaya çıkarmaya çalışmadık. Her dönem engelimizle elde ettiğimiz başarılarımızla gündeme gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi
Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Özmert Özcan Bizati Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa ve Dünya şampiyonu 'özel' sporcular bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:00:19. #1.14#
title