Avrupa ve dünya şampiyonalarında 12 milli motosikletçi piste çıkacak

Hollanda, Hırvatistan ve Sırbistan'da hafta sonu düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonlarında 12 milli motosikletçi Türkiye'yi temsil edecek.

Hollanda, Hırvatistan ve Sırbistan'da hafta sonu düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonlarında 12 milli motosikletçi Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağında mücadele edecek. FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağı, 25-27 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrindeki 4 bin 500 metre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde düzenlenecek.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla şampiyonada ilk 3'e girmek için ter dökecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, Hollanda Grand Prix'sinde 25 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 26 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına katılacak. Sezonun dokuzuncu mücadelesi, 27 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkacak

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ilk kadın motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nın (Women's European Cup) 4. ve 5. yarışına Hırvatistan'da çıkacak.

Avrupa Kadınlar Kupası 25-27 Haziran tarihlerinde Hırvatistan Rijeka kentindeki Grobnik Pisti'nde düzenlenecek. İlayda Yılmaz, 25 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 26 Haziran Cumartesi günü sabah sıralamaya katılacak. Aynı gün TSİ 15.00'da sezonun 4. yarışı başlayacak.

Kupada sezonun beşinci yarış heyecanı ise 27 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te (10 tur) start alacak.

Turgut Durukan, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda yarışacak

Güney ve orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın açılış yarışı 25-27 Haziran tarihlerinde Grobnik Pisti'nde koşulacak.

Şampiyonada Turgut Durukan Superstock 600 sınıfında start alacak. Şampiyonanın 1. ayağının ilk yarışı 26 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.30, ikinci yarışı da 27 Haziran Pazar günü TSİ 11.45'te 11 tur üzerinden koşulacak.

Sırbistan'da Avrupa 65-85 ve BMU Motokros Şampiyonalarında 9 sporcu piste çıkacak

Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa 65-85 ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonalarında 9 milli sporcu Türkiye adına yarışacak.

Globare şehrindeki MX Gajic Pisti'nde 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Avrupa Şampiyonası EMX65 sınıfında Efe Okur ve EMX85 sınıfında da Baran Bulut Kocaman piste çıkacak.

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, Volkan Özgür, Murat Başterzi, MX2 sınıfında Buğrahan Bayraktar, MX Senior sınıfında Ceyhun Kalfalı, 65 cc sınıfında da Berat Şenkalaycı ve Hasan Hüseyin Baş yarışacak.

Ay-yıldızlı genç motokrosçuların mücadele edeceği Avrupa 65-85 ve BMU Motokros Şampiyonalarının serbest antrenman ve sıralamaları 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Şampiyonada 27 Haziran Pazar günü ise milli sporcular kupa için ter dökecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, şunları kaydetti:

"Hafta sonu sporcularımız farklı şampiyonalarda ülkemizi temsil edecekler. Milli sporcumuz Deniz Öncü, Hollanda'da Moto3 Dünya Şampiyonası'nda kupa mücadelesi verecek. Avrupa Kadınlar Kupası'nda İlayda Yağmur Yılmaz, Kovid-19'a yakalanıp bir yarışı kaçırmıştı. Şimdi Hırvatistan'da bunu telafi etmeye çalışacak. Aynı pistte Uluslararası Alpe Adria Şampiyonası'nın açılışında Turgut Durukan, ödül kürsüsüne çıkmaya çalışacak. Sırbistan'da gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Efe Okur ve Baran Bulut Kocaman sınıflarında derece almaya çalışacak. BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda da başta Şakir Şenkalaycı olmak üzere 7 sporcumuz ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek. Bütün sporcularımız kendi şampiyonalarına iyi hazırlandı. İnşallah hafta sonu hedeflediğimiz başarılara ulaşırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak