Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek
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Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek

Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip Afyonkarahisar, hafta sonu Avrupa, Balkan ve Türkiye'den genç motokrosçulara ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak yarışmaya Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcuların katılması bekleniyor.

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, Afyon Motor Sporları Merkezi Motokros Parkuru'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenecek.

Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek şampiyonada, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı, BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

9 farklı kategoride kupa mücadelesi yaşanacak

Türkiye'nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurtdışından da güçlü ve iddialı yarışçıların katılacağı şampiyonada, 9 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc'de kupa mücadelesi verilecek.

Şampiyona, 12 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Aynı gün MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak.

Yarışçılar, 13 Haziran Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

Seyir zevki ve yaşattığı heyecanla motor sporlarının en gözde etkinliklerinden olan şampiyona hakkında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu Afyonkarahisar Motokros Pisti'nde Avrupa ve özellikle Balkan ülkelerinin genç yarışçılarını ağırlayacağız. Dünya Şampiyonası ile birlikte ülkemize olan ilgi artmaya başladı. Afyonkarahisar pisti en merak edilen pistler arasında. Avrupa gençler ve Balkan ülkelerinden gelecek yarışçıların yer aldığı Balkan Şampiyonası bizim genç sporcularımız için de tecrübe olacak."

Afyonkarahisar'da 3 ayrı motokros şampiyonası düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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