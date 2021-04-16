Avrupa ve Asya'da endeksler artıda

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Mart ayına ilişkin verileri öncesinde haftanın son işlem gününe artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki hisseler de, Çin'den gelen iyimser verilerle artıda işlem görüyor.

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin Mart ayına ilişkin verileri öncesinde haftanın son işlem gününe artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki hisseler de, Çin'den gelen iyimser verilerle artıda işlem görüyor.

Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Endeksi ve Ticaret Dengesi, önceki aylar için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi ve Ticaret Komitesi İngiltere ile Brexit ticaret anlaşmasını onayladı.

Pekin ekonomisi, hem perakende satışlar hem de endüstriyel üretim açısından iyileşme görürken, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.3 büyüdü.Güney Koreli ilaç şirketi Huons Global Co Ltd., aylık ölçekte 100 milyon doz Rus Sputnik V koronavirüs aşısı üretmeyi planladığını açıkladı.Paris'te CAC 40 Endeksi yatay açılırken, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.11 artıda ve Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.18 artıda açıldı. Sterlin yüzde 0.04 düşüşle 1.37307 dolara gerilerken, Euro aynı anda yüzde 0.01 artışla 1,19698 dolara yükseldi.Çin anakarasında, Shenzhen Composite yüzde 0.26 ve Shanghai Composite yüzde 0.46 arttı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.13 artarken, Avustralya'da S&P/ ASX 200 yatay işlem görüyor.

Güney Koreli Kospi Composite yüzde 0.09 arttı ve Japon Nikkei 225 yüzde 0.14 yükseldi. Bir dakika sonra dolar yen karşısında değişmedi ve 108.8010 Yen'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı