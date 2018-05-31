Avrupa ve ABD Gümrük Tarifelerini Görüşüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Amerikalı ve Avrupalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi uygulanması kararını tartışıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Amerikalı ve Avrupalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi uygulanması kararını tartışıyor.
Author: euronews-tr
Tags: ABD AB-ABD Gümrük Vergiler Demir-çelik sanayi Donald Trump Posted: 31 mei 2018
Kaynak: Euronews.com