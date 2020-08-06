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Avrupa ve ABD'de pazar payımız artıyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında 837,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 alt birlikten 5'inde ihracatını artırdı.

Avrupa ve ABD'de pazar payımız artıyor
06.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:19

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), temmuz ayında 837,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 8 alt birlikten 5'inde ihracatını artırdı. AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, "Temmuz ayında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 oranında artış sağladık" dedi. Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, Türkiye'nin temmuz ayındaki 15 milyar dolarlık ihracatının yüzde 6,1'ini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

'7 ayda 6,12 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik'

Akdeniz bölgesinin tarımsal ürün ihracatının merkezi olarak bilindiğini, narenciye ve bakliyat başta olmak üzere birçok üründe Türkiye'nin lider birliği konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Yamanyılmaz, "AKİB olarak yılın ilk 7 ayında 1,5 milyar doların üzerinde tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Sanayi ürünleri ihracatımız 4,5 milyar doları aştı. Bölge ihracatımız 2020'nin ilk 7 ayında 6,12 milyar dolara, son 12 aylık dış satım performansımız ise 11,83 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

Pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını, ihracatın ve ihracatçının ülkenin lokomotifi olmaya devam ettiğini dile getiren Yamanyılmaz, bu imajı daha yukarılara taşımak için güçlü alt yapıya ve yüksek potansiyele sahip Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki 17 bin 252 AKİB üyesi ihracatçının seferber olduğunu vurguladı.

'Hazır giyim ve konfeksiyon temmuzda da ihracat artışının lideri'

AKİB'in temmuz ihracatını sektörlere göre ele alan Yamanyılmaz, "Temmuz ayında en fazla ihracatı 228,3 milyon dolar ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Bu sektörü 191,4 milyon dolar ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz takip etti. Üçüncü sırada yer alan Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'mizin ihracatı yüzde 2,7 artışla 88,7 milyon dolar oldu. İhracat atılımını sürdüren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'miz yüzde 103,2 artış yakalayıp 56,7 milyon dolarlık ihracat performansıyla temmuz ayının da rekortmeni oldu. İhracat performansında yüzde 12,2'lik artış sağlayarak ikinci olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 53,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yüzde 8,6 artışla üçüncülüğü elde eden Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'mizin ihracat tutarı 75,4 milyon dolar oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 3,1 artışla 86,7 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'miz ise 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

'Başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz'

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 11,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 32,9 küçüldüğünü ve gelişmiş ekonomilerdeki daralmaya yönelik negatif yönlü beklentilerin devam ettiğini hatırlatan Yamanyılmaz, AKİB olarak bu pazarlara yaptıkları ihracatın her geçen gün artmasının çok anlamlı olduğunu ve bu çabanın Türk ihracatçısının azim ve kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Dünya genelinde 215 ülke ve serbest bölgede Türk ürünlerini pazarlayan AKİB'in temmuz ayı performansını ülkelere göre değerlendiren Yamanyılmaz, şunları söyledi: "Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında 86 milyon dolar değer ile Irak geldi. Bu ülkeyi yüzde 47,3 milyon dolar değer ile Almanya ve 47,1 milyon dolar ile Hollanda takip etti. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelere baktığımızda ise yüzde 64,1 artış ve 35,5 milyon dolar değer ile Rusya birinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Ukrayna'ya yüzde 38,1 artışla 6,3 milyon dolarlık, üçüncü sıradaki Fas'a yüzde 25,1 artışla 13,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dış satım artışı yakaladığımız diğer ülkeler arasında bulunan Fransa'ya yüzde 15,4 artışla 11,8 milyon dolarlık, ABD'ye yüzde 14,2'lik artışla 34 milyon dolarlık ihracatımız oldu." - ADANA

Kaynak: İHA

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