Avrupa Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı

14.10.2019 02:17

Gelecekte belki de insanoğluna ev sahipliği edecek Mars gezegeninin yüzeyinin 4 milyar yıl önce aslında dünyadan çok da farklı olmadığı ortaya çıktı.



Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegendeki 700 kilometre uzunluğundaki kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı. Vadinin dünyadaki nehir vadilerine benzerliği şaşırtıcıydı. Euronews.com'da Görüntüle