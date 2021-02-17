Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor

17.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:11
Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor

ESA, daha fazla kadın ve bir de engelli bireyi kapsayan yeni bir astronot yetiştirme programını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı ESA, daha fazla kadına yer verilecek yeni bir astronot yetiştirme programını devreye sokmaya hazırlanıyor. Program çerçevesinde engelli kişilerin de başvuru yapma çağrısında bulunuldu. Kurum, bir engelli astronotu da uzaya göndermeye hazırlanıyor.

ESA, 11 senedir ilk kez astronot programını genişletecek.

Salı günü yapılan basın toplantısında, kurumun, uzay programındaki çalışan çeşitliliğini daha az temsil edilen kesimlere doğru yaymak istediği açıklandı.

Bünyesinde 7 astronot bulunan ESA, bu sayıyı yedekler de dahil toplam 26 astronota çıkarmayı planlıyor.

Avrupa Uzay Ajansı, çok yüksek bir talep beklediklerini de kaydetti. 31 Mart'ta başlayacak olan astronot alım programında adaylar, zorlu bir eleme sürecinden geçirilecek.

Tüm sürecin 2022 Ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor.

ESA'da Lucy van der Tas basın toplantısında, "Adaylar zihinsel olarak bu sürece hazır olmalılar" dedi.

Hangi şartlar aranıyor?

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, "İnsanın uzayda olmasını sağlayan teknolojinin adaptasyonu, engelli bireylere de bu kapıyı açabilir" dedi.

Cristoforetti, "Uzay söz konusu olunca hepimiz engelliyiz" ifadesini de kullandı.

ESA'nın astronot programına aday olabilmek için, doğal bilimler, mühendislik, matematik veya bilgisayar bilimi alanlarında master yapmış olmak ve üç yıllık tecrübe aranıyor.

Astronotlar uzun bir süredir Kazakistan'daki Baikonur üssünden uzaya gönderiliyor. Ancak herkes, insanlı uzay seyahatlerinin SpaceX gibi özel şirketlerin devreye girmesi ile yeni bir ivme kazanacağı konusunda hemfikir.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Hülya Avşar Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Ünal Karaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Uzay Ajansı, bir engelli astronotu uzaya göndermeyi amaçlıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 09:16:37. #1.16#
title