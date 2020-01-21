Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu
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Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu. Bu sayede Ay'a astronot göndermenin maliyeti önemli bir oranda azalabilir

21.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:32
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu

Ay'a yapılan insanlı uzay görevleri için en büyük ihtiyaçların başında oksijen geliyor. Ancak Ay atmosferinde oksijen bulunmaması nedeniyle astronotların tüm yolculuk boyunca kullanacakları oksijeni de yanlarında götürmeleri gerekiyor.


Bu problem için bir çözüm üretmeye çalışan (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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