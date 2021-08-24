Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası
Türkiye, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlayan ve 4 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde ümitler kategorisinde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 73 kiloda Huri Korkut gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü bronz madalya aldı.
Şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlarda ise 8 sıklette müsabakalar gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar