Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, bugün yapılan takımlar müsabakalarıyla sona erdi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde, takımlar karşılaşmaları yapıldı.



Özge Andıç, Zeliha Cinci, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan ve Merve Topoğlu'ndan oluşan kadın milli takımı, ilk turu bay geçtikten sonra Hırvatistan'ı ve çeyrek finalde de Polonya'yı 3-2 yendi.



Yarı finalde Sırbistan'a 3-2 yenilen kadın milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Rusya'ya 3-2 kaybetti ve beşinci oldu.



Erkeklerde Mihraç Akkuş, Bayram Kandemir, Mustafa Koç, Mert Şişmanlar ve Ömer Aydın'dan oluşan milli takım, ilk turu bay geçti. İkinci maçında Macaristan'a 3-2'lik skorla kaybeden milliler, şampiyonadan elendi.