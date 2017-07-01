Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Mert Şişmanlar erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanya'nın Kaunas kentinde devam eden organizasyonun 2. gününde tatamiye çıkan Mert Şişmanlar, sırasıyla Yunanlı, Litvanyalı, Moldovalı, Alman ve Macar rakiplerini yenerek, erkekler 81 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.



Erkekler 73 kiloda Mustafa Koç, üçüncülük maçında İtalyan rakibine yenilince kürsüye çıkamadı.



Erkekler artı 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile kadınlarda, 57 kiloda Habibe Afyonlu ve Hasret Bozkurt, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan, 70 kiloda ise Merve Topoğlu, elenen diğer isimler oldu.



3 Temmuz'da sona erecek şampiyonada 2. gün sonunda ülkeler sıralamasında Rusya birinci, Gürcistan ikinci, Almanya üçüncü sırada yer alırken Türkiye, 2 altın ve 2 bronz madalya ile 4'üncülüğü elde etti.