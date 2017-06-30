Türkiye, Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.



Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen şampiyona başladı.



Organizasyonun ilk gününde erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Mihraç Akkuş, finalde Azerbaycanlı Aykhan Tanrıverdiyev'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 50 kiloda mücadele eden Ejder Toktay ve Abdülaziz Kara da bronz madalya elde etti.



Kadınlar 40 kiloda Müberra Güneş, 48 kiloda Zeliha Cinci, 44 kiloda Gamze Sayma ve Özge Andıç, erkekler 60 kiloda Abdullah Berkin Özcan, 66 kiloda Bayram Kandemir ve Umalt Demirel kürsünün dışında kaldı.



Türkiye, ilk günün ardından ülke sıralamasında 5. basamakta yer aldı.