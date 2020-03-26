'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.
26.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:47
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.
Söz konusu ülkelerde koronavirüs vakalarının hızla yayılmaya devam ettiği belirtilerek artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com