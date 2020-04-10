Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haberler
Sırbistan Karadağ, Avusturya, Paskalya, Avrupa, Güncel

Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, yetkililer de salgının yayılmasını engellemek için ek tedbirler alıyor.

10.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:14
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, yetkililer de salgının yayılmasını engellemek için ek tedbirler alıyor.

Slovenya'da salgın nedeniyle 29 Mart'ta yürürlüğe giren ve insanların ikamet yerleri dışına çıkmasını yasaklayan dolaşımı kısıtlama tedbirlerinin gelecek hafta da devam edeceği açıklandı.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ülkesinin salgınla mücadelede bugüne kadar başarılı olduğunu belirterek gelecek haftadan itibaren bazı tedbirlerin esnetilebileceği bildirildi.

İtalya'nın komşusu olan Slovenya'da bin 160 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 45 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da 60 saatlik sokağa çıkma yasağı

Sırbistan'da bugün yerel saatle 17.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü 05.00'a kadar sürecek. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden biri olan Sırbistan'da, böylelikle 60 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelecek 10 günün Sırbistan'ın salgınla mücadelesinde kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, oğlunda Kovid-19 tespit edilen Vucic, doktorların gerekli görmesi durumunda test yaptıracağını söyledi.

Bosna Hersek'teki bir kantonda karantina uygulamasına başlandı

Bosna Hersek'te salgından en fazla insanın etkilendiği Hersek-Neretva Kantonu'nda bu sabahtan itibaren karantina uygulaması başlatılırken, kanton sınırları içindekilerin ikamet yerleri dışına çıkması yasaklandı.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 20'sine sahip olan kantonda, karantina uygulaması boyunca yalnızca mecburi durumlarda izin alınarak giriş-çıkışlar mümkün olacak.

Bosna Hersek ile Çin arasında geçen hafta imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması kapsamında Çin'den gelecek tıbbi malzeme desteğinin ilk bölümü ülkeye ulaşırken, Rusya da ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yardım gönderdi.

Zaev ile Mickoski kendilerini tecrit etti

Kuzey Makedonya'daki en büyük iki siyasi partinin genel başkanları, röportaj yaptıkları gazetecide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendilerini evlerinde tecrit etti.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski'nin test sonucu negatif çıkarken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in test sonucunun gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Avusturya, virüsle mücadelede ilk etabı başardı

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Kovid-19 ile mücadelede ilk etabın başarıyla geride bırakıldığını, özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek için uygulanan stratejinin başarılı olduğunu açıkladı.

Anschober, virüsün günlük yayılma hızının yüzde 40'lardan yüzde 2 seviyesine geriletildiğini belirterek, özellikle yeni vaka sayısının ciddi oranda düştüğünü, buna karşılık sağlığına kavuşanların sayısının da arttığını ifade etti.

Salgına karşı uygulanan stratejinin başarılı ilerlediğini ancak henüz sona gelinmediğini vurgulayan Anschober, sağlık sisteminin iyi işlediğini ve hastanelerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Anschober, Paskalya ve ısınan havalara dikkati çekerek, disiplinli bir şekilde uyulan önlemlerin terkedilmesi durumunda başa dönülebileceğini ve bu durumun Avusturya için bir felaket anlamına geleceğini söyledi.

Çekya'da Paskalya uyarısı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Paskalya süresince vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulundu.

Babis, Paskalya'nın yeniliklerin ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak kabul edildiğini anımsatarak, insanların tedbirlere uyması durumunda Paskalya'nın virüsle mücadelede de olumlu katkılarının olacağını söyledi.

Öte yandan, ülkedeki sağlık çalışanlarını virüse karşı korumak için düzenli test yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, böylelikle sağlık personeli arasında da virüsün yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Son 24 saat içinde artış kaydedilen bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 24 bin 172/958, Portekiz 15 bin 472/435, Avusturya 13 bin 431/319, Çekya 5 bin 589/113, Polonya 5 bin 742/175, Romanya 5 bin 467/265, Macaristan bin 190/77, Sırbistan 2 bin 867/66, Hırvatistan bin 407/20, Yunanistan bin 955/87."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Demet Akalın Levent Dörter
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:30:31. #1.14#
title