Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı

06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:40

Bilecik'te bu yıl içerisinde projeler kapsamında Avrupa ülkelerine gidecek öğrenci ve öğretmenlere çalışma hayatındaki devlet kurumları kendilerini tanıttılar.



Bilecik Valiliğinin himaye ve desteğinde Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Bilecik TSO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, KOSGEB, BEBKA, TSE, Çalışma ve İş Kurumu ve TSO Kurumları Bilecik TSO toplantı salonunda bu yıl projeler kapsamında ögrenci ve öğretmenlere sanayi ve girişimcilikle ilgili çalışma hayatında karşılarına çıkabilecek kurum muadilleri kurum tanıtımlarını görüntülü sunumlarla yaptılar.



Program sonunda öğrenci ve öğretmenler, kurumların yaptıkları işler, verdikleri hibe ve krediler ile Avrupa ülkelerinin çalışma hayatındaki kurumları ile kıyaslama imkanı buldular. - BİLECİK

Kaynak: İHA