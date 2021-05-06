Avrupa ülkelerinden İsrail'e Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi çağrısı
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Avrupa ülkelerinden İsrail'e Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi çağrısı

Avrupa ülkelerinden İsrail'e Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Beş büyük Avrupa ülkesinin ortak yazılı açıklamasında, İsrail'den Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme kararından vazgeçmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi istendi.

Bu yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu ve İsrail-Filistin meselesine çözüm bulma perspektifine tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki Har Homa'da yerleşimlerin genişletilmesi kararının uygulanmasının Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in başkenti olma perspektifinin baltalanacağı ve iki taraf arasında güven sağlama çabalarına zarar vereceği aktarıldı.

Açıklamada, tek taraflı inisiyatif almaktan kaçınma ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir diyaloğu yeniden başlatma konusunda taraflara çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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