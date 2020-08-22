Avrupa ülkelerinden Hırvatistan'a uygulanan koronavirüs kısıtlaması GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Macelj Sınır kapısından geçiş yapan araçlar Sınır kapısındaki araç yoğunluğu Araç sürücüleri ile röportajlar ZAGREB - Hırvatistan'da yeni tip koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış üzerine, bazı Avrupa ülkeleri ve İngiltere'nin bu ülkede tatilde bulunan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Macelj Sınır kapısından geçiş yapan araçlar Sınır kapısındaki araç yoğunluğu Araç sürücüleri ile röportajlar ZAGREB - Hırvatistan'da yeni tip koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış üzerine, bazı Avrupa ülkeleri ve İngiltere'nin bu ülkede tatilde bulunan vatandaşlarına uygulayacaklarını açıkladıkları kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle, çok sayıda turist Hırvatistan-Slovenya sınırından ülkeyi terk ediyor. Kaynak: AA