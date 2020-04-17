Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Sırbistan Karadağ, Finlandiya, Almanya, Avrupa, Güncel

Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken ülkeler salgının yayılmasını engellemek amacıyla farklı tedbirlere başvuruyor.

17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken ülkeler salgının yayılmasını engellemek amacıyla farklı tedbirlere başvuruyor.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, ülke genelinde Kovid-19 bulaşan 534 kişinin tamamen iyileştiğini belirterek, "Bu nedenle bugün 'Plazma bağışla, birinin hayatını kurtar.' sloganıyla kampanya başlattık. İyileşen herkese, kampanyaya destek olma ve bu virüsü yenmek için kan verme çağrısında bulunuyorum." dedi.

Öte yandan, Sırbistan genelinde salı günü yerel saatle 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı, bugün 17.00'de başlayacak. Paskalya dolayısıyla resmi tatil olan pazartesi günü de sokağa çıkma yasağına dahil edilirken insanlar acil durumlar dışında 84 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.

Sırbistan Eğitim Bakanı Mladen Sarcevic, ülke medyasına yaptığı açıklamada, bu eğitim-öğretim yılında okulların açılmayacağını, eğitimin uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Almanya'da ağız ve burnu kapatma zorunluluğu başlıyor

Almanya'nın Saksonya eyaletinde Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazartesiden itibaren marketlerde ve toplu taşıma araçlarında ağız ve burnun kapatılması zorunlu olacak.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, uygulamada atkı veya herhangi bir kumaşın yeterli olacağını, pahalı maskeye gerek duyulmadığını söyledi.

Almanya'da daha önce Jena kentinde getirilen bu zorunluluk, böylelikle ilk kez bir eyalette uygulanacak.

Ayrıca eyalette pazartesiden itibaren ibadethanelerde en fazla 15 kişinin katılımıyla küçük çaplı toplu ibadetlere izin verilecek.

Öte yandan, eyaletin Dresden kentinde Kovid-19 tedbirleri sebebiyle zor durumda bulunan otel ile restoran sahipleri hükümeti protesto etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, işletme sahipleri zor durumda olduklarına dikkati çekmek için Neumarkt Meydanı'na boş sandalyeler dizdi.

Finlandiya'da maske siparişinde yolsuzluk hakkında soruşturma başlatıldı

Finlandiya'da Devlet Malzeme Ofisi'nin 10 milyon avroluk maske siparişindeki yolsuzluk nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.

İki firma tarafından Finlandiya'ya getirilen maskelerin, ithalatçıların iddia ettiği gibi hastane kullanımına uygun olmadığı saptanınca devletin dolandırıldığı anlaşıldı.

Devlet Malzeme Ofisinin genel müdürü ile iki yöneticisinin görevine son verildi, Finlandiya ve Estonya'daki bankalara para transfer edilen hesaplar donduruldu.

Savcılık, vakayı "nitelikli dolandırıcılık" olarak adlandırırken şüpheli iki iş insanı hakkında işlem başlattı.

Maskelerin hemşirelerde ciddi allerjik reaksiyonlara yol açtığı bildirildi.

Bu arada, "Worldometer" sitesine göre vaka sayılarında artış gözlenen bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 27 bin 78/ 1317, Portekiz 19 bin 22/ 657, Avusturya 14 bin 553/ 410, İsveç 13 bin 216/ 1400, Romanya 8 bin 67/ 411, Polonya 8 bin 214/ 318, Danimarka 7 bin 73/ 336, Norveç 6 bin 937/ 158, Çekya 6 bin 437/ 170, Sırbistan 5 bin 690/ 110, Finlandiya 3 bin 489/ 82, Hırvatistan 1814/ 36, Macaristan 1763/ 156, Slovenya 1304/ 66, Bosna Hersek 1199/ 46, Kuzey Makedonya 1117/ 49."

Kaynak: AA

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