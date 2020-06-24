Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı
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Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı

AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli olurken, 20 ile 64 yaş arası kişiler için 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı.

Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı
24.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:50

AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli olurken, 20 ile 64 yaş arası kişiler için 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, istihdam ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl istihdam ile alakalı basına 131 bin 369 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 44 bin 79 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında istihdamı arttıracak etkenler tartışıldı. Bununla birlikte istihdam keywordünün yanında en çok sürdürülebilinirlik ve girişimciliğin konuşulduğu görüldü.

GENÇ İSTİHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ

Ajans Press'in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli oldu. Böylelikle 20 ile 64 yaş arası kişiler için geçen yıl istihdam oranı yüzde 73,1 olurken, 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı. Türkiye'de ise geçen yıl bu rakam yüzde 53,8 olarak kaydedildi. Genç istihdam oranlarına bakıldığında da 2019 yılında AB ülkelerindeki oran yüzde 33,5 olurken, ülkemizde 33,1 olarak belirlendi. Türkiye'deki genç istihdam oranı 2018 yılına oranla düşüş gösterirken, 2005 yılından bugüne kadarki en düşük oranın yüzde 28,9 ile 2009 yılında olduğu görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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