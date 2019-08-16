Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor
16.08.2019 14:03
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.
Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com