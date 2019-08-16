Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor

16.08.2019 14:03
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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