Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu

16.08.2019 14:03

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor. Euronews.com'da Görüntüle