Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?

11.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00

Avusturya hükümeti otoban hız sınırını saatte 130'dan 140'a çıkaran uygulamaya son veriyor. Viyana ve Salzbourg arasında Ağustos 2018'de deneme amacıyla yürürlüğe giren uygulama 1 Mart 2020'de sona erecek. Yeşillerden Çevre Bakanı Leonore Gewessler, daha önceki hükümette Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan aşırı sağcı Norbert Hofer'in getirdiği değişlikliği, "kötü bir örnek" olarak tanımladı.



Resmi verilere göre Avusturya'da kara taşımacılığının sera gazı salımındaki payı yüzde 74. Hükümet, hız sınırını yükseltmenin bu oranı da artıracağı görüşünde. Euronews.com'da Görüntüle